Британія передасть Україні два військові кораблі

Велика Британії продовжує надавати Україні військову допомогу . Цього наша країна отримає два військові кораблі.

Про це пише BBC.

За словами міністра оборони Гранта Шаппса, ці кораблі допоможуть знову відкрити "життєво важливі експортні маршрути", які були обмежені від того часу, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

"Королівський флот уже давно готувався до передавання Україні двох мінних тральщиків. Можливість їхнього постачання розглядалася ще до початку російського вторгнення. Влітку цього року Королівський флот навчав українських екіпажів використанню кораблів", - йдеться в повідомленні.

Попри це, досі залишаються питання, як і коли вони кораблі зможуть увійти до Чорного моря, оскільки Туреччина контролює доступ через Босфор.

Міністерство оборони також заявило, що Британія створює коаліцію з Норвегією щодо морського потенціалу для довгострокової підтримки України. У заяві відомства сказано, що Шаппс докладно викладе плани пізніше у понеділок разом із норвезьким колегою.

Пдтримка ВМС України "ознаменує початок нових цілеспрямованих зусиль Британії, Норвегії та наших союзників щодо зміцнення морських можливостей України", спрямованих на захист суверенних вод та зміцнення безпеки на Чорному морі.

Нагадаємо, республіканці заблокували пакет фінансової допомоги Україні. Вони готові проголосувати за нього за умови, якщо демократи погодяться на посилення південного кордону.

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