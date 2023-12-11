Британия передаст Украине два военных корабля

Британия создает коалицию с Норвегией по морскому потенциалу для долгосрочной поддержки Украины.

Великобритания продолжает оказывать Украине военную помощь. Этого наша страна получит два военных корабля.

Об этом пишет BBC.

По словам министра обороны Гранта Шаппса, эти корабли помогут вновь открыть "жизненно важные экспортные маршруты", ограниченные с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Королевский флот уже давно готовился к передаче Украине двух минных тральщиков. Возможность их поставки рассматривалась еще до начала российского вторжения. Летом этого года Королевский флот обучал украинским экипажам использованию кораблей", — говорится в сообщении.

Несмотря на это, до сих пор остаются вопросы, как и когда корабли смогут войти в Черное море, поскольку Турция контролирует доступ через Босфор.

Министерство обороны также заявило, что Британия создает коалицию с Норвегией по морскому потенциалу для долгосрочной поддержки Украины. В заявлении ведомства говорится, что Шаппс подробно изложит планы позже в понедельник вместе с норвежским коллегой.

Поддержка ВМС Украины "ознаменует начало новых целенаправленных усилий Британии, Норвегии и наших союзников по укреплению морских возможностей Украины", направленных на защиту суверенных вод и укрепление безопасности на Черном море.

Напомним, республиканцы заблокировали пакет финансовой помощи Украине. Они готовы проголосовать за него, если демократы согласятся на усиление южной границы.

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