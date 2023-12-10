Дикий озвучил потери Украины в войне с Россией

Главное достижение Украины в войне с Россией — это соотношение потерь. При том, что Украина даже была в наступлении, а Россия в обороне, потери оккупантов примерно в два-три раза больше.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал политический и военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий.

"Это я по людям имею в виду. По отдельным видам техники бывает, что и в пять раз. Все это время мы сражаемся с меньшим количеством людей по сравнению с ними. И это не потому что вообще население России больше Украины. Постоянно происходит это подергивание, что Россия больше. Простите, воюет не площадь, не пустая Сибирь воюет — воюют люди. Так вот по населению Россия больше Украины где-то в три-четыре раза всего-навсего. При том, что у нас не стоит задача оккупировать Москву и дойти до Урала. У нас стоит задача только вынести врага со своей территории", — говорит военный аналитик.

По словам Евгения Дикого, это соотношение не является определяющим.

“Определяющим является то, сколько людей каждая страна выставила на фронт. И здесь вопрос исключительно к нам. А почему мы все это время выставляем на фронт меньше людей, чем они?" — говорит Евгений Дикий.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео ЕВГЕНИЙ ДИКИЙ: Путин может победить! Россия готовится к еще большей войне!

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