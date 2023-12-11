Уже полчаса в оккупированном Мелитополе слышны взрывы – Федоров

Сегодня, 11 декабря, во временно оккупированном Мелитополе слышны взрывы.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

"Жители сообщают об очереди взрывов, которые уже в течение получаса слышны в разных районах города. Около часа назад взрывы раздавались и в Бердянске", — написал он.

Ранее стало известно, что оккупанты с самого утра кроют огнем Херсон.

Напомним, в Мелитополе Запорожской области 1 декабря состоялась очередная акция партизан, в результате которой уничтожены несколько оккупантов и повреждена военная техника.

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