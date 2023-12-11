Россияне с самого утра беспощадно бьют по Херсону: раздаются взрывы

Сегодня, 11 декабря, утро в Херсоне началось с неумолкающих обстрелов.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.

"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ в очередной раз за утро атакует город с временно оккупированного левого берега. Будьте осторожны! Не находитесь на открытом пространстве!" – написал он.

Напомним:

Армия РФ в течение 10 декабря 2023 из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, дронов и авиации выпустила по территории Херсонской области 435 снарядов, по Херсону — 11.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

За сутки военные РФ 84 раза обстреляли Херсонщину. Били по жилым кварталам населенных пунктов области. Попали в учебное заведение и медицинское учреждение в Херсоне.

В результате российской вооруженной агрессии ранения получили два человека.

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