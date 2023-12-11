ВСУ отбили остров на левом берегу Днепра — ISW

Это важный с тактической перспективы клочок суши посреди Днепра на Херсонщине.

Украинские силы сохраняют позиции на восточном берегу реки Днепр. ВСУ уже контролируют весь остров Большой Потемкин, юго-западнее Херсона.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Русский милблогер заявил, что украинские силы захватили новые позиции на острове Большой Потемкин (к северо-западу от Херсона), хотя ISW считает, что украинские силы уже контролируют весь остров", – указывают аналитики.

Украинские войска 10 декабря продлили наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы сохраняют позиции на восточном берегу реки Днепр и наносят удары по российским позициям в этом районе.

Справка:

Остров назван в честь фаворита российской императрицы Екатерины II князя Григория Потемкина. Именно его останки российские военные вывезли из Херсона перед бегством в начале ноября 2022 года.

Сам остров расположен непосредственно в дельте Днепра и делит его русло надвое. Он является одним из самых больших островов на Днепре площадью около 25 квадратных километров.

К северу от него, всего в 5 км, расположен Херсон, освобожденный от россиян 11 ноября. К югу от Великого Потемкинского — в 2 км — городок Голая Пристань, до сих пор находящийся в оккупации.

Главная задача для ВСУ на острове – оттеснить артиллерию противника, чтобы не обстреливал правый берег.

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