ЗСУ відбили острів на лівому березі Дніпра — ISW

Це важливий з тактичної перспективи клаптик суходолу посеред Дніпра на Херсонщині.

Українські сили зберігають позиції на східному березі річки Дніпро. ЗСУ вже контролюють весь острів Великий Потьомкін, що на південний захід від Херсона.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Російський мілблогер заявив, що українські сили захопили нові позиції на острові Великий Потьомкін (на північний захід від Херсона), хоча ISW вважає, що українські сили вже контролюють весь острів", – вказують аналітики.

Українські війська 10 грудня продовжили наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області. У Генштабі України повідомили, що українські сили зберігають позиції на східному березі річки Дніпро і завдають ударів по російських позиціях у цьому районі.

Довідка:

Острів названий на честь фаворита російської імператриці Катерини ІІ князя Григорія Потьомкіна. Саме його останки російські військові вивезли з Херсона перед втечею на початку листопада 2022 року.

Сам острів розташований безпосередньо в дельті Дніпра і ділить його річище надвоє. Він є одним із найбільших островів на Дніпрі площею близько 25 квадратних кілометрів.

На північ від нього, лише за 5 км, розташований Херсон, звільнений від росіян 11 листопада. На південь від Великого Потьомкінського - за 2 км - містечко Гола Пристань, що досі перебуває в окупації.

Головне завдання для ЗСУ на острові - відтіснити артилерію противника, щоб не обстрілював правий берег.

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