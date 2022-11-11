Успіх ЗСУ на Херсонщині може бути ще яскравішим за Харківський контрнаступ — Арестович

Арестович припускає, що успіх ЗСУ на Херсонщині може бути ще яскравішим за блискучий контрнаступ на Харківщині.

Контрнаступ українських захисників у Херсонській області може бути яскравішим, аніж це було на Харківщині — і щодо трофейної техніки, і щодо кількості полонених.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у Facebook.

За його словами, відхід російських військ з великою кількістю мобілізованих організувати складно, особливо коли пошкоджено головні мости поблизу Херсона. До того ж, "це найскладніший вид бойових дій", каже Арестович.

"Антоновського мосту вже немає, за попередніми даними — понтонного під ними — немає, Каховська дамба непрохідна для автомобілів. Далі лише пішки або уплав", — каже Арестович.

За його словами, російські десантники свою техніку вивести встигли, а мотострілки – ні. До того ж у деяких місцях російські війська, схоже, не встигли закріпитись на запланованих рубежах. Провал під Киселівкою окупантам також дорого обійдеться.

"Тепер тисячі людей, з відрізаними ресурсами і можливістю відходу, дивляться на кілометр води перед собою і назад — на люб'язні до неможливості українські війська, що наближаються. І артилерія – на голову. І наша авіація", — розповідає Арестович.

Радник ОП переконаний — якщо мобілізовані впадуть у паніку, може вийти "зовсім яскраво": "Загалом, тьху-тьху тричі, результати можуть вийти яскравішими за харківські — і щодо полонених, і щодо техніки".

Нагадаємо, Міноборони РФ заявило, що втеча росіян з правого берега Херсонщини нібито завершилась, а російські окупанти "зайняли заздалегідь підготовлені оборонні рубежі та позиції" на лівому березі Дніпра.

При цьому окупанти кажуть, що втрат особового складу, озброєння, військової техніки російського угруповання військ під час переходу на лівий берег Дніпра нібито немає.

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