Враг ночью снова обстрелял Херсон

Оккупанты в ночь на 11 декабря 2023 года снова атаковали Херсон.

Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на местные паблики.

Речь идет о том, что враг ведет обстрел пригорода и города баллистическим вооружением с оккупированного левого берега Днепра.

Будьте осторожны и находитесь в укрытиях.

Напомним, что днем 10 декабря РФ снова обстреляла Херсонскую область – от вражеского огня попала Ивановка. Также 10 декабря оккупанты снова ударили по Херсону. В результате атаки было попадание в жилую застройку, ранение получил мужчина.

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