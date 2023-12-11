Враг ночью снова обстрелял Херсон

Россия нарушает "правила войны".
Оккупанты в ночь на 11 декабря 2023 года снова атаковали Херсон.
Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на местные паблики.
Речь идет о том, что враг ведет обстрел пригорода и города баллистическим вооружением с оккупированного левого берега Днепра.
Будьте осторожны и находитесь в укрытиях.
Напомним, что днем 10 декабря РФ снова обстреляла Херсонскую область – от вражеского огня попала Ивановка. Также 10 декабря оккупанты снова ударили по Херсону. В результате атаки было попадание в жилую застройку, ранение получил мужчина.
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