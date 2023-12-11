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Враг ночью снова обстрелял Херсон

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
12
Время на прочтение
1 мин
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Враг ночью снова обстрелял Херсон

Россияне снова атаковали Херсон / Фото: ТСН.ua

Россия нарушает "правила войны".

Оккупанты в ночь на 11 декабря 2023 года снова атаковали Херсон.

Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на местные паблики.

Речь идет о том, что враг ведет обстрел пригорода и города баллистическим вооружением с оккупированного левого берега Днепра.

Будьте осторожны и находитесь в укрытиях.

Напомним, что днем 10 декабря РФ снова обстреляла Херсонскую область – от вражеского огня попала Ивановка. Также 10 декабря оккупанты снова ударили по Херсону. В результате атаки было попадание в жилую застройку, ранение получил мужчина.

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Дата публикации
Просмотры
12
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