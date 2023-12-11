Ворог вночі знову обстріляв Херсон

Окупанти у ніч проти 11 грудня 2023 року знову атакували Херсон.

Про це інформує видання "Дзеркало тижня" з посиланням на місцеві пабліки.

Йдеться про те, що ворог веде обстріл передмістя та міста балістичним озброєнням з окупованого лівого берега Дніпра.

Будьте обережні та перебувайте в укриттях.

Нагадаємо, що вдень 10 грудня РФ знову обстріляла Херсонську область – від ворожий вогонь потрапила Іванівка. Також 10 грудня окупанти знову вдарили по Херсону. Внаслідок атаки було влучання у житлову забудову, поранення отримав чоловік.

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