Ворог вночі знову обстріляв Херсон

Росія порушує "правила війни".
Окупанти у ніч проти 11 грудня 2023 року знову атакували Херсон.
Про це інформує видання "Дзеркало тижня" з посиланням на місцеві пабліки.
Йдеться про те, що ворог веде обстріл передмістя та міста балістичним озброєнням з окупованого лівого берега Дніпра.
Будьте обережні та перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, що вдень 10 грудня РФ знову обстріляла Херсонську область – від ворожий вогонь потрапила Іванівка. Також 10 грудня окупанти знову вдарили по Херсону. Внаслідок атаки було влучання у житлову забудову, поранення отримав чоловік.
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