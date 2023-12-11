Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворог вночі знову обстріляв Херсон

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
12
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ворог вночі знову обстріляв Херсон

Росіяни знову атакували Херсон / Фото: ТСН.ua

Росія порушує "правила війни".

Окупанти у ніч проти 11 грудня 2023 року знову атакували Херсон.

Про це інформує видання "Дзеркало тижня" з посиланням на місцеві пабліки. 

Йдеться про те, що ворог веде обстріл передмістя та міста балістичним озброєнням з окупованого лівого берега Дніпра.

Будьте обережні та перебувайте в укриттях. 

Нагадаємо, що вдень 10 грудня РФ знову обстріляла Херсонську область – від ворожий вогонь потрапила Іванівка. Також 10 грудня окупанти знову вдарили по Херсону. Внаслідок атаки було влучання у житлову забудову, поранення отримав чоловік.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
12
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація