Бої за Авдіївку: офіцер відповів, чи контролюють ЗСУ коксохім

Офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов розповів про ситуації поблизу Авдіївки та відповів, чи контролюють українські військові коксохім.

Про це він розповів в ефірі "Еспресо".

"Коксохім, там дуже сильно тиснуть, але ситуація хоч і складна, але стабільна. Єдиний успіх москалів на цьому напрямку був декілька тижнів тому, вони добігли до паркана, їх вдало ліквідували… Тому коксохім повністю під контролем Збройних Сил України, звісно, що його обстрілюють і завдають авіаударів, постійно він перебуває під обстрілами з РСЗВ і арти, але завод під нашим контролем на всі 100%", - розповів Морозов.

За словами військового, найкритичнішою точкою залишається промзона поблизу Авдіївського коксохіму.

"Дуже важко ввести якісь оборонні дії, спираючись на температуру повітря, яка знижується. Зараз йдуть важкі бої, але всі готові до того, що вона, можливо, стане сірою зоною, але зараз вона контролюється, йдуть бої, але Сили оборони готуються й до найгірших ситуацій. Промзона – це ворота до Авдіївки, а тому доволі важливий об'єкт", - резюмував Максим Морозов.

Нагадаємо, військовий експерт BILD Юліан Рьопке розповів, що окупантам вдалося увійти до Авдіївки з північного сходу, захопивши там частину дачного селища.

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