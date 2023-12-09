10 грудня — яке церковне свято, чому не можна хвалитися і ледарювати

Завтра, 10 грудня, в православному календарі день пам’яті преподобного Фоми. Преподобний Фома був відомим чернечим подвижником, який жив у X столітті. Він народився в Константинополі і з юних років мав схильність до духовного життя. Він вступив до монастиря, який був заснований одним з багатих вельмож, і став його настоятелем. Але Фома не хотів жити в розкоші і славі, а прагнув до пустельницького подвигу. Він покинув монастир і вирушив до гори Олімп, де знайшов собі печеру для молитви і посту. Там він зустрів двох інших чернців, які стали його товаришами. Фома дев’ять років подвизався в пустелі, відбиваючи спокуси диявола і здобуваючи дари чудотворення і прозорливості. Він зцілив багатьох хворих, а також передбачив свою смерть. Він помер у глибокій старості, залишивши після себе славу святості і чудес.

Церковне свято 10 грудня — день пам'яті мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа

Життя святих мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа було пов’язане з переслідуванням християн за часів імператора Максиміна Дая (311-313 роки). Святий Мина, муж дуже вчений, родом з Атен, був тайним християнином і великим достойником при Максиміні. Він відмовився від служби імператору, коли дізнався про його злі наміри щодо християн. Він втік до Риму, де зустрів святого Папу Маркеліна (296-304 роки), який поставив його в сан диякона. Святий Єрмоген був простим селянином, який жив у Сирії. Він також прийняв християнство і став проповідувати віру в Христа серед своїх земляків. Він був затриманий і відправлений до Риму, де його кинули в тюрму разом з Миною. Святий Євграф був сином багатого і знатного римлянина, який також прихилився до християнства. Він був другом Мини і Єрмогена і часто відвідував їх у в’язниці, надаючи їм допомогу і підтримку. Він також відмовився від служби імператору і заявив про свою віру в Христа. Усі троє святих були піддані жорстоким катуванням і мученицькій смерті за своє свідоцтво про Христа. Їхні тіла були поховані на кладовищі Калліста в Римі.

Прикмети 10 грудня

Народні прикмети 10 грудня / Фото: Pexels

Ясне небо без хмар — скоро прийде похолодання.

Дує південно-західний вітер до потепління.

Місяць має червонуватий відтінок — чекайте на сильний вітер.

Що завтра не можна робити

Здавна наші предки вірили, якщо цього дня лінуватися, то можна швидко отримати фінансові проблеми. Також заборонялося чим-небудь хвалитися, тому що можна залишитися без цього.

Що можна робити завтра

Дуже важливо цей день провести у колі близьких та рідних людей. Здавна віряни молилися мученику Мині, щоб той допоміг вилікувати хвороби очей та вказав правильний шлях у житті.

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