Астрологічний прогноз на 10 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: успішним буде вирішення тих завдань, на які вдасться поглянути під незвичним кутом зору.

Символ дня: жезл.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: індиго, синій.

Щасливе каміння дня: малахіт, смарагд, адуляр, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: ноги – гомілки, ступні.

Хвороби дня: можливі проблеми з лімфою і кров'ю, порушення рідинного обміну, тому кров здавати не рекомендується. Хвороби, що розпочалися цього дня, легко піддаються лікуванню, особливо якщо не зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: рослинна їжа цього дня краща за тваринну, але водночас бажано виключити з раціону картоплю та цитрусові.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія і містика дня: можна проводити ритуали та обряди, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими – зазвичай вони підказують, у який бік рухатися далі на життєвому шляху.

Табу дня: необхідно остерігатися переохолодження – протягів і холодної води.

Цитата дня: "Заняття улюбленою справою наповнює нас енергією, навіть коли ми фізично стомлені" (Кен Робінсон).

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