Астрологический прогноз на 10 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успешным будет решение тех задач, на которые удастся взглянуть под непривычным углом зрения.
Символ дня: жезл.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: синий, индиго.
Счастливые камни дня: малахит, изумруд, адуляр, селенит.
За какую часть тела отвечает: ноги – голени, ступни.
Болезни дня: возможны проблемы с лимфой и кровью, нарушение жидкостного обмена, поэтому кровь сдавать не рекомендуется. Болезни, начавшиеся в этот день, легко поддаются лечению, особенно если не тянуть с обращением к врачу.
Питание дня: растительная пища в этот день предпочтительнее животной, но при этом желательно исключить из рациона картофель и цитрусовые.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими – как правило, они подсказывают в какую сторону двигаться дальше на жизненном пути.
Табу дня: необходимо опасаться переохлаждения – сквозняков и холодной воды.
Цитата дня: "Занятие любимым делом наполняет нас энергией, даже когда мы физически утомлены" (Кен Робинсон).
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