Астрологический прогноз на 10 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: успешным будет решение тех задач, на которые удастся взглянуть под непривычным углом зрения.

Символ дня: жезл.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: синий, индиго.

Счастливые камни дня: малахит, изумруд, адуляр, селенит.

За какую часть тела отвечает: ноги – голени, ступни.

Болезни дня: возможны проблемы с лимфой и кровью, нарушение жидкостного обмена, поэтому кровь сдавать не рекомендуется. Болезни, начавшиеся в этот день, легко поддаются лечению, особенно если не тянуть с обращением к врачу.

Питание дня: растительная пища в этот день предпочтительнее животной, но при этом желательно исключить из рациона картофель и цитрусовые.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими – как правило, они подсказывают в какую сторону двигаться дальше на жизненном пути.

Табу дня: необходимо опасаться переохлаждения – сквозняков и холодной воды.

Цитата дня: "Занятие любимым делом наполняет нас энергией, даже когда мы физически утомлены" (Кен Робинсон).

Читайте также: