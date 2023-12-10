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Астрологический прогноз на 10 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
68
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 10 декабря

Изумруд - счастливый камень дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: успешным будет решение тех задач, на которые удастся взглянуть под непривычным углом зрения. 

Символ дня: жезл. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: синий, индиго. 

Счастливые камни дня: малахит, изумруд, адуляр, селенит. 

За какую часть тела отвечает: ноги – голени, ступни. 

Болезни дня: возможны проблемы с лимфой и кровью, нарушение жидкостного обмена, поэтому кровь сдавать не рекомендуется. Болезни, начавшиеся в этот день, легко поддаются лечению, особенно если не тянуть с обращением к врачу. 

Питание дня: растительная пища в этот день предпочтительнее животной, но при этом желательно исключить из рациона картофель и цитрусовые. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие магическую силу воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими – как правило, они подсказывают в какую сторону двигаться дальше на жизненном пути. 

Табу дня: необходимо опасаться переохлаждения – сквозняков и холодной воды. 

Цитата дня: "Занятие любимым делом наполняет нас энергией, даже когда мы физически утомлены" (Кен Робинсон). 

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Дата публикации
Просмотры
68
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