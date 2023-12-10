Враг ночью обстрелял Херсон

В ночь на 10 декабря 2023 года российские оккупанты вели обстрел центральных частей Херсона.

Об этом сообщили очевидцы в местных пабликах.

Новость об обстреле Херсона традиционно подхватили и распространили российские "СМИ".

Пока нет информации о разрушениях или жертвах обстрела.

Во время обстрелов не пренебрегайте личной безопасностью и находитесь в укрытиях.

Добавим, что также после полуночи 10 декабря вражеские беспилотники угрожали нескольким областям на западе Украины.

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