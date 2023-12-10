Враг ночью обстрелял Херсон

Россия продолжает атаковать Херсон.
В ночь на 10 декабря 2023 года российские оккупанты вели обстрел центральных частей Херсона.
Об этом сообщили очевидцы в местных пабликах.
Новость об обстреле Херсона традиционно подхватили и распространили российские "СМИ".
Пока нет информации о разрушениях или жертвах обстрела.
Во время обстрелов не пренебрегайте личной безопасностью и находитесь в укрытиях.
Добавим, что также после полуночи 10 декабря вражеские беспилотники угрожали нескольким областям на западе Украины.
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