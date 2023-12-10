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Климкин спрогнозировал, когда США одобрят новый пакет помощи для Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Климкин спрогнозировал, когда США одобрят новый пакет помощи для Украины

Павел Климкин / Фото: Право на владу

В настоящее время политики в Соединенных Штатах ищут компромисс.

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что Соединенные Штаты примут очередной пакет помощи для нашего государства ближе к Рождеству.

Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона.

Климкин выразил уверенность, что решение было принято в Сенате к Рождеству, когда политики найдут компромисс.

"Мы должны сделать из этого вывод. Голосование будет, скорее всего, в последние дни перед Рождеством. Я очень надеюсь, что это голосование станет очень важным для нас", — заверил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал проваленное в Сенате голосование за законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Кроме того, мы ранее информировали, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, в частности, вошли боеприпасы, беспилотники, гранатометы и грузовики.

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Дата публикации
Просмотры
12
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