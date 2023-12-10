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Враг продолжает атаковать Сумщину: раздалось 135 взрывов

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Враг продолжает атаковать Сумщину: раздалось 135 взрывов

Россия стирает поселки в Сумской области бомбами, артиллерией и ракетами / Фото: ТСН.ua

Стала известна ситуация на приграничии Сумской области по состоянию на 21.00 9 декабря 2023 года.

В течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

Зафиксировано 135 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Эсманская, Дружбовская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.

  • Хотинская громада: враг избивал из минометов (7 взрывов).
  • Белопольская громада: проведены минометные обстрелы (23 взрыва), обстрел с помощью FPV-дрона (1 взрыв), обстрел из АГС (60 взрывов) и обстрелы из артиллерии (6 взрывов).
  • Эсманская громада: зафиксировано 11 взрывов из минометов.
  • Шалыгинская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).
  • Дружбовская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию общины.
  • Середино-будская громада: совершен минометный обстрел (19 взрывов).
  • Краснопольская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Напомним, что ранее кафиры убили 7-летнего ребенка в Сумской области.

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Дата публикации
Просмотры
2
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