Враг продолжает атаковать Сумщину: раздалось 135 взрывов

Стала известна ситуация на приграничии Сумской области по состоянию на 21.00 9 декабря 2023 года.
В течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.
Зафиксировано 135 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Эсманская, Дружбовская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.
- Хотинская громада: враг избивал из минометов (7 взрывов).
- Белопольская громада: проведены минометные обстрелы (23 взрыва), обстрел с помощью FPV-дрона (1 взрыв), обстрел из АГС (60 взрывов) и обстрелы из артиллерии (6 взрывов).
- Эсманская громада: зафиксировано 11 взрывов из минометов.
- Шалыгинская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).
- Дружбовская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию общины.
- Середино-будская громада: совершен минометный обстрел (19 взрывов).
- Краснопольская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
Напомним, что ранее кафиры убили 7-летнего ребенка в Сумской области.
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