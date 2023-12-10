"Нет возвращения ко времени до 2022 года", — заявил немецкий чиновник.

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Брейер Карстен выразил утверждение о том, что, возможно, ФРГ нужно вести оборонную войну.

Об этом пишет Аussiedlerbote.de

Брейер жалуется, что Бундесвер недостаточно оснащен для защиты Североатлантического союза и национальной обороны. Он также озабочен тем, что Россия сейчас перевооружается и тем, как позиционирует себя президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Это должно волновать нас всех", — сказал Брейер.

Мы должны знать, как мы можем справиться с этой постоянной угрозой. Нет возвращения ко времени до 2022 года. "Сначала мы должны привыкнуть к мнению, что однажды нам, возможно, придется вести оборонную войну и больше не будет выбора, хотим ли мы участвовать в миссии далеко", — добавил он.

На вопрос, сможет ли Германия защититься от России, Брейер ответил: «Да и точка. У нас нет альтернативы. Мы можем защитить себя и защитимся».

Напомним, что ранее Украина получила от Германии новый беспилотник Luna NG.

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