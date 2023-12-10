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У Німеччині заговорили про війну: що трапилося

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Німеччині заговорили про війну: що трапилося

У Німеччині мізкують над тим, як впоратися з загрозою війни з Росією / Фото: Pexels

"Немає повернення до часу до 2022 року", - заявив німецький посадовець.

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Брейер Карстен висловив твердження про те, що можливо, ФРН потрібно вести оборонну війну.

Про це пише Аussiedlerbote.de

Брейер скаржиться, що Бундесвер недостатньо оснащений для захисту Альянсу та національної оборони. Він також стурбований тим, що Росія зараз переозброюється, і тим, як позиціонує себе президент Російської Федерації Володимир Путін.

«Це має хвилювати нас усіх», — сказав Брейер.

«Ми повинні знати, як ми можемо впоратися з цією постійною загрозою. Немає повернення до часу до 2022 року. «Спочатку ми повинні звикнути до думки, що одного дня нам, можливо, доведеться вести оборонну війну і більше не буде вибору, чи хочемо ми брати участь у місії далеко", - додав він. 

На запитання, чи зможе Німеччина захиститися від Росії, Брейер відповів: «Так, і крапка. У нас немає альтернативи. Ми можемо захистити себе і ми захистимося».

Нагадаємо, що раніше Україна отримала від Німеччини новітній безпілотник Luna NG

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Дата публікації
Перегляди
526
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