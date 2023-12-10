Ворожі безпілотники загрожують кільком областям на заході України

Ворожі безпілотники загрожують Тернопільській та Хмельницькій областям.

У відповідних областях оголошена повітряна тривога.

"Загроза уданих БпЛА типу "Shahed" в областях, де оголошена повітряна тривога", - інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Моніторингові канали також інформують, що стратегічна авіація ворога не активна, а ракетоносії перебувають у портах базування, проте триває загроза від ворожих дронів.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.

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