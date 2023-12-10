Ворожі безпілотники загрожують кільком областям на заході України

Розпочалася чергова тривожна ніч для українців.
Ворожі безпілотники загрожують Тернопільській та Хмельницькій областям.
У відповідних областях оголошена повітряна тривога.
"Загроза уданих БпЛА типу "Shahed" в областях, де оголошена повітряна тривога", - інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Моніторингові канали також інформують, що стратегічна авіація ворога не активна, а ракетоносії перебувають у портах базування, проте триває загроза від ворожих дронів.
Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.
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