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Ворожі безпілотники загрожують кільком областям на заході України

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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923
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Ворожі безпілотники загрожують кільком областям на заході України

Іранські дрони-камікадзе продовжують загрожувати Україні

Розпочалася чергова тривожна ніч для українців.

Ворожі безпілотники загрожують Тернопільській та Хмельницькій областям. 

У відповідних областях оголошена повітряна тривога. 

"Загроза уданих БпЛА типу "Shahed" в областях, де оголошена повітряна тривога", - інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

Моніторингові канали також інформують, що стратегічна авіація ворога не активна, а ракетоносії перебувають у портах базування, проте триває загроза від ворожих дронів. 

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою. 

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Дата публікації
Перегляди
923
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