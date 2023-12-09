Арестович розповів, коли повернеться до України

Арестович запевнив, що не боїться заведених проти нього кримінальних справ.

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович розповів, коли повернеться із-за кордону.

Про це він сказав в інтерв'ю Рostimees.

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Арестович запевнив, що не боїться повертатися до України, попри те, що тут на нього заведені дві кримінальні справи.

"Ні, я реально не боюсь цих кримінальних справ. Я маю роботу адвоката в Україні", – сказав він.

Арестови спробував заінтригувати, що йому "потрібно доробити два проєкти, які вимагають постійної присутності на Заході".

"Перший – це неформальний політичний проєкт для формування думок на Заході. Я назвав би цей проєкт відкриття очей. Другий проєкт – прямо оборонний, але коли він дозріє, про нього буде оголошено публічно...

Як тільки все це буде закінчено, я повернуся до України і мене не зупинять жодні кримінальні справи, жодні заяви Данілова та інші дурниці. Ну, посадять у СІЗО, значить сидітимемо у СІЗО", – підсумував він.

Нагадаємо, Арестович 1 листопада повідомив, що має намір висуватися у президенти України. Громадяни відреагували на таку заяву мемами.

Також він заявив, що перебуває за кордоном і повертатися не планує, бо його політично “переслідують”.

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