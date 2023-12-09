Арестович рассказал, когда вернется в Украину

Арестович заверил, что не боится заведенных против него уголовных дел.

Скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, когда вернется из-за границы.

Об этом он сказал в интервью Рostimees.

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Арестович заверил, что не боится возвращаться в Украину, несмотря на то, что здесь на него заведено два уголовных дела.

"Нет, я реально не боюсь этих уголовных дел. У меня есть работа адвоката в Украине", – сказал он.

Арестовы попытался заинтриговать, что ему "нужно доделать два проекта, требующих постоянного присутствия на Западе".

"Первый – это неформальный политический проект для формирования мнений на Западе. Я назвал бы этот проект открытия глаз. Второй проект – прямо оборонительный, но когда он созреет, о нем будет объявлено публично...

Как только все это будет закончено, я вернусь в Украину и меня не остановят никакие уголовные дела, никакие заявления Данилова и другие глупости. Ну, посадят в СИЗО, значит, будем сидеть в СИЗО", – подытожил он.

Напомним, Арестович 1 ноября сообщил, что намерен выдвигаться в президенты Украины. Граждане отреагировали на такое заявление мемами.

Также он заявил, что находится за границей и возвращаться не планирует, потому что его политически "преследуют".

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