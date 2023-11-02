Арестович предлагает перейти к мирным переговорам с Россией: видео

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович предлагает перейти к мирным переговорам с Россией.

Об этом Арестович заявил в эфире Ходорковского LIVE.

"Фактически тупик в войне. Потому что ни Россия не может захватить всерьез большие куски нашей территории, ни мы не можем отразить сейчас. Далее – перевод это в партер. Стационарный фронт, бесконечное, бессмысленное убийство друг друга без попыток достичь каких-то важных результатов – не нужно ни российскому народу, ни украинскому. И народ это начинает понимать очень хорошо. Я думаю, нам нужно мириться. Выходить на мирные переговоры, стабилизировать. Но эти переговоры должны быть честными и паритетными", — сказал он.

Арестович предлагает перейти к мирным переговорам с Россией

Напомним, 1 ноября бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что будет выдвигаться на президентских выборах и даже написал предвыборную программу.

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