Арестович пропонує перейти до мирних переговорів із Росією: відео

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович пропонує перейти до мирних переговорів із Росією.

Про це Арестович заявив в ефірі Ходорковский LIVE.

"Фактично глухий кут у війні. Тому що ні Росія не може захопити всерйоз великі шматки нашої території, ні ми не можемо відбити зараз. Далі - переведення це в партер. Стаціонарний фронт, нескінченне, безглузде вбивство один одного без спроб досягти якихось важливих результатів – не потрібно ні російському народу, ні українському. І народ це починає розуміти дуже добре. Я думаю, нам потрібно миритися. Виходити на мирні переговори, стабілізувати. Але ці переговори мають бути чесними та паритетними", - сказав він.

Арестович пропонує перейти до мирних переговорів із Росією

Нагадаємо, 1 листопада колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що буде висуватися на президентських виборах, та навіть написав передвиборчу програму.

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