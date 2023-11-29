Стамбульские переговоры были вполне реальны. Это могло быть действительно выгодное соглашение для нас.

Об этом рассказал экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Россия пошла на все виды уступок, на которые она никогда не пойдет. Если только нам сейчас в 15 раз больше вооружений, чем дали, и мы не нанесем несколько поражений на фронте. Мы упустили эту возможность, боюсь, навсегда", – предполагает он. .

Многие противоречивые сигналы

По мнению Арестовича, все же есть вероятность, что Запад опомнится и примет правильное решение. Но если будут переговоры, таких условий уже не будет. Россияне чувствовали свою силу, нашу слабость и слабость Запада, отметил экс-чиновник, и они не пойдут на это.

Как утверждает Арестович, причина срыва переговоров "тянули время" – это неправда. Что же произошло на самом деле, нам еще предстоит узнать.

"Во-первых, придется сказать, как так получилось, что пришлось отказаться. Предположим, это была Буча и решение о невозможности переговоров. Во-вторых, если нам пообещали нам поддержку для ведения "большой войны, которая будет закрывать Запад", а затем дали в 5 раз меньше, чем нужно было, следует сказать, кто это сделал", – констатирует Арестович.

Он уверяет, что Давид Арахамия приложил очень много усилий, чтобы переговоры состоялись. В настоящее время происходит опрокидывание ответственности путем обесценивания переговоров.

"Какой сигнал сообществу и международному сообществу? Знаете, переговоры были жалкими, мы знали, что ничего не будет. Но мы усердно вели их, а потом приехал Джонсон, сорвал эти переговоры и бросил нас в великую войну", – объяснил Алексей Арестович.

Часть ответственности, говорит он, на Джонсона бросили. Кстати, непонятно какой.

"Получается, вина Джонсона в том, что он отменил эти никчемные переговоры. Если они были ничтожны, то Джонсон не виноват. А если они были "скучными", то кто, кроме Джонсона, виноват? На ком ответственность за то, что поддержали большую войну? Сигналы довольно противоречивые", – признает бывший советник ОПУ.

По его словам, переговоры носили крайне напряженный характер. Можно было снять подлинный детектив на реальных событиях.

"Сверхтрудная реальная торговля. Это была очень напряженная международная борьба. Когда-то опубликуем воспоминания. Очень серьезные переговоры были, обесценивать их не стоит", – подытожил Арестович.

Ранее мы писали о том, что происходило в Стамбуле, и как на переговоры реагировали в США.

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