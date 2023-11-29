"Україна втратила вигідний мир із РФ": Арестович вразив заявою

Стамбульські переговори були цілком реальні. Це могла бути дійсно вигідна угода для нас.

Про це розповів ексрадник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Росія пішла на усі види поступок, на які вона ніколи не піде. Якщо тільки нам зараз в 15 разів більше озброєнь, ніж дали, і ми не завдамо декілька поразок на фронті. Ми втратили цю можливість, боюся, назавжди", – припускає він.

Чимало суперечливих сигналів

На думку Арестовича, все-таки є ймовірність, що Захід схаменеться й ухвалить правильне рішення. Але, якщо будуть перемовини, таких умов вже не буде. Росіяни відчували свою силу, нашу слабкість і слабкість Заходу, відзначив експосадовець, і вони не підуть на це.

Як стверджує Арестович, причина зриву перемовин "тягнули час" – це неправда. Що ж відбулося насправді, нам ще належить дізнатися.

"По-перше, доведеться сказати, як так вийшло, що довелося відмовитися. Припустимо, це була Буча й рішення про неможливість перемовин. По-друге, якщо нам пообіцяли нам підтримку для ведення "великої війни, яка закриватиме Захід", а потім дали у 5 разів менше, ніж треба було, то слід сказати, хто це зробив", – констатує Арестович.

Він запевняє, що Давид Арахамія доклав дуже багато зусиль, щоб перемовини відбулися. Наразі відбувається перекидання відповідальності шляхом знецінення перемовин.

"Який сигнал спільноті й міжнародному співтовариству? Знаєте, перемовини були жалюгідні, ми знали, що нічого не буде. Але ми старанно вели їх, а потім приїхав Джонсон, зірвав ці переговори й кинув нас у велику війну", – пояснив Олексій Арестович.

Частину відповідальності, каже він, на Джонсона кинули. До речі, незрозуміло якої.

"Виходить, провина Джонсона в тому, що він скасував ці нікчемні перемовини. Якщо вони були нікчемні, то Джонсон не винен. А якщо вони були "кчемні", то хто, крім Джонсона, винен? На кому відповідальність за те, що підтримали велику війну? Сигнали доволі суперечливі", – визнає колишній радник ОПУ.

За його словами, переговори мали вкрай напружений характер. Можна було зняти справжній детектив на реальних подіях.

"Надважка реальна торгівля. Це була дуже напружена міжнародна боротьба. Колись опублікуємо спогади. Дуже серйозні перемовини були, знецінювати їх не варто", – підсумував Арестович.

Раніше ми писали про те, що відбувалося в Стамбулі та як на переговори реагували у США.

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