Против Арестовича открыли еще одно уголовное производство – нардеп Пипа

Ранее 29 народных депутатов написали заявление в полицию на экс-советника ОП из-за заведомо ложного сообщения о совершении уголовного правонарушения.

Против бывшего советника Офиса президента и скандального блогера Алексея Арестовича возбуждено еще одно уголовное производство.

Об этом в четверг, 16 ноября, сообщила в своем Facebook народный депутат Наталья Пипа.

По ее словам, информацию об уголовном производстве против Арестовича она получила от Нацполиции.

“На гражданина Арестовича возбуждено уголовное производство. Об этом меня известила Национальная полиция Украины, а я оповещаю вас. Ждем скорейшего (но сомнительного) возвращения разведчика в Украину”, – написала нардепка.

Политик не уточнила, по какой статье Уголовного кодекса правоохранители открыли производство, официальных комментариев от правоохранителей пока не было.

Известно, что ранее Алексей Арестович через суд обязал ДБР открыть уголовное производство относительно Наталии Пипы из-за инцидента с исполнением российских песен в центре Львова. После этого она и еще 28 народных депутатов подали заявление в Национальную полицию на Арестовича за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.

Напомним, это уже второе производство против Алексея Арестовича. Ранее полиция начала досудебное расследование его сексистских высказываний во время одного из психологических семинаров. Экс-советник ОП говорил о желании душить женщин и совершать над ними сексуальное насилие.

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