Арестович сравнил уголовное дело с концлагерем: "Хотят, чтобы мы ходили строем"

Бывший советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович отреагировал на угрозу по уголовным делам. Он говорит, что некоторые стороны хотят, чтобы "мы ходили строем с барабанами от концлагеря к концлагерю".

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Украина и Россия вступили в бой за первородство Арестовича" — это лучший комментарий сегодня, по моему мнению. Был еще хороший второй… "Раз в месяц СБУ просит Арестовича выехать за границу, чтобы раскрыть агентов ФСБ и ГРУ в Украине... которые начинают сразу подпрыгивать и кричать "что, как, почему, на его месте должен быть я". Просто одни. хотят, чтобы мы ходили строем с барабанами от концлагеря к концлагерю, от разрешения к разрешению под триколором, другие хотят, чтобы мы ходили от концлагеря к концлагерю с барабаном под "желто-горячим и синим как небо" флагом”, — сказал Арестович.

Он также подчеркнул, что людям нужно понять, что "дело не в атрибутике, не в названии и не в языке – дело в свободах".

Напомним, что народная депутат Инна Совсун написала заявление в правоохранительные органы на бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича. В то же время и в России Арестовича объявили в розыск.

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