В России Арестовича объявили в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего советника Офиса Президента Украины Алексея Арестовича.

Об этом идет речь на сайте ведомства, передают российские пропагандисты.

Также читайте Генерал Павлюк: Україна розширює співпрацю з Женевським міжнародним центром гуманітарного розмінування

Карточка с его именем появилась в базе МВД. Однако интересно, что в ней не указывается статья, по которой разыскивают Арестовича.

Российские средства массовой пропаганды напоминают, что в мае 2023 года "РосФинмониторинг" внес Алексея Арестовича в список "террористов и экстремистов", объявив подозрение в причастности к терроризму. Кроме того, в 2022 году уголовные дела за призывы к экстремизму на Арестовича возбудила фейковая "Генпрокуратура ДНР" и Беларуси.

Напомним, 3 октября стало известно, что Россия обвинила в терроризме Буданова и других военачальников и объявила их в розыск.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.