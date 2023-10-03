В России Арестовича объявили в розыск

Ранее "РосФинмониторинг" внес Алексея Арестовича в список "террористов и экстремистов".
Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего советника Офиса Президента Украины Алексея Арестовича.
Об этом идет речь на сайте ведомства, передают российские пропагандисты.
Карточка с его именем появилась в базе МВД. Однако интересно, что в ней не указывается статья, по которой разыскивают Арестовича.
Российские средства массовой пропаганды напоминают, что в мае 2023 года "РосФинмониторинг" внес Алексея Арестовича в список "террористов и экстремистов", объявив подозрение в причастности к терроризму. Кроме того, в 2022 году уголовные дела за призывы к экстремизму на Арестовича возбудила фейковая "Генпрокуратура ДНР" и Беларуси.
Напомним, 3 октября стало известно, что Россия обвинила в терроризме Буданова и других военачальников и объявила их в розыск.
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