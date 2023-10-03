У Росії Арестовича оголосили у розшук

Раніше "Росфінмоніторинг" вніс Олексія Арестовича у список "терористів та екстремістів".
Міністерство внутршніх справ Росії оголосило у розшук колишнього радника Офісу Президента України Олексія Арестовича.
Про це йдеться на сайті відомства, передають російські пропагандисти.
Картка із його ім'ям з'явилася у відповідній базі МВС. Однак цікаво, що у ній не вказується стаття, за якою розшукують Арестовича.
Російські засоби масової пропаганди нагадують, що у травні 2023 року "Росфінмоніторинг" вніс Олексія Арестовича у список "терористів та екстремістів", оголосивши підозру у причетності до тероризму. Окрім того, 2022 року кримінальні справи за заклики до екстремізму на Арестовича порушила фейкова "Генпрокуратура ДНР" та Білорусії.
Нагадаємо, 3 жовтня стало відомо, що Росія звинуватила в тероризмі Буданова та інших воєначальників і оголосила їх у розшук.
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