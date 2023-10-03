Українські прикордонники наловили ворожі дрони маскувальною сіткою: відео

Прикордонники Україні маскувальною сіткою зловили ворожі дрони, які летіли атакували позиції захисників.
Російські БПЛА намагалися атакувати позиції українських військових, але не змогли подолати бар'єр з маскувальної сітки.
Відповідний момент потрапив на відео, яке показали в МВС України.
"Безпілотники росіян летіли уразити позиції прикордонників, але заплутались в маскувальній сітці. Ніхто з бійців не постраждав", - підписали відео у МВС.
На кадрах видно, як ворожий дрон з вибухівкою безпорадно висить заплутаний у маскувальній сітці українців.
Нагадаємо, бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади показали відео, як прицільно влучили дроном-камікадзе в російську БМП-3, яка рухалася на повному ходу.
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