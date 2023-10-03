Російські БПЛА намагалися атакувати позиції українських військових, але не змогли подолати бар'єр з маскувальної сітки.

Відповідний момент потрапив на відео, яке показали в МВС України.

"Безпілотники росіян летіли уразити позиції прикордонників, але заплутались в маскувальній сітці. Ніхто з бійців не постраждав", - підписали відео у МВС.

На кадрах видно, як ворожий дрон з вибухівкою безпорадно висить заплутаний у маскувальній сітці українців.

Українські прикордонники наловили ворожі дрони маскувальною сіткою: відео

Нагадаємо, бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади показали відео, як прицільно влучили дроном-камікадзе в російську БМП-3, яка рухалася на повному ходу.

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