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Українські прикордонники наловили ворожі дрони маскувальною сіткою: відео

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Українські прикордонники наловили ворожі дрони маскувальною сіткою: відео

Військовий з безпілотником / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Прикордонники Україні маскувальною сіткою зловили ворожі дрони, які летіли атакували позиції захисників.

Російські БПЛА намагалися атакувати позиції українських військових, але не змогли подолати бар'єр з маскувальної сітки.

Відповідний момент потрапив на відео, яке показали в МВС України.

"Безпілотники росіян летіли уразити позиції прикордонників, але заплутались в маскувальній сітці. Ніхто з бійців не постраждав", - підписали відео у МВС.

На кадрах видно, як ворожий дрон з вибухівкою безпорадно висить заплутаний у маскувальній сітці українців.

Українські прикордонники наловили ворожі дрони маскувальною сіткою: відео

Українські прикордонники наловили ворожі дрони маскувальною сіткою: відео

Нагадаємо, бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади показали відео, як прицільно влучили дроном-камікадзе в російську БМП-3, яка рухалася на повному ходу.  

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Дата публікації
Перегляди
49
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