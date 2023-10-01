Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дрон прицільно атакував БМП окупантів, яка рухалась на швидкості – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
6
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дрон прицільно атакував БМП окупантів, яка рухалась на швидкості – відео

БМП окупантів / Фото: скриншот

Військові влучили дроном-камікадзе в російську БМП-3 на повному ходу.

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади прицільно влучили дроном-камікадзе в російську БМП-3, яка рухалася на повному ходу.  

Про це повідомила пресслужба бригади. 

Дрон-камікадзе атакував російську БМП-3, яка їхала польовою дорогою. У результаті влучення один із членів екіпажу загинув, ще двоє окупантів отримали поранення.

"Процес і результат ураження видно з двох ракурсів – дрона-камікадзе, який наздоганяє БМП і влучає в корму, і дрона-розвідника, який спостерігає за бойовою операцією", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що Росія удосконалює "Шахеди" для захисту від РЕБ.

Читайте також:

Дрон-камікадзе підбив російську БМП-3 на повному ходу

Дрон-камікадзе підбив російську БМП-3 на повному ходу

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
6
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація