Дрон прицільно атакував БМП окупантів, яка рухалась на швидкості – відео

Військові влучили дроном-камікадзе в російську БМП-3 на повному ходу.
Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади прицільно влучили дроном-камікадзе в російську БМП-3, яка рухалася на повному ходу.
Про це повідомила пресслужба бригади.
Дрон-камікадзе атакував російську БМП-3, яка їхала польовою дорогою. У результаті влучення один із членів екіпажу загинув, ще двоє окупантів отримали поранення.
"Процес і результат ураження видно з двох ракурсів – дрона-камікадзе, який наздоганяє БМП і влучає в корму, і дрона-розвідника, який спостерігає за бойовою операцією", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що Росія удосконалює "Шахеди" для захисту від РЕБ.
Читайте також:
- РФ готується до затяжної війни і збільшує витрати з держбюджету на оборону – розвідка Британії
- Атака "Шахедами" та обстріли України: все, що відомо про удари та наслідки
- В Кремлі не визначилися, які території України вважають окупованими - ISW