Атака "Шахедами" та обстріли України: все, що відомо про удари та наслідки

Протягом ночі російські загарбники випустили по Україні близько 30 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Російські війська влаштували чергову атаку дронами-камікадзе Shahed 131/136 по Україні у ніч проти 1 жовтня. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною знищено 16 ворожих безпілотників.

Під час нічної атаки окупантів під ударом "Шахедів" були південні регіони. Зокрема, Одеська та Миколаївська області.

Все, що відомо про нічну атаку по Україні – читайте на ТСН.ua.

Атака дронами по Черкащині

Окупанти масовано атакувала Черкаську область дронами – ворог поцілив у промисловий обʼєкт в Умані. Внаслідок атаки виникли пожежі на складських приміщеннях, де зберігалось зерно.

Попередньо постраждала одна людина.

Ліквідація наслідків удару по Умані

Ліквідація наслідків удару по Умані

Ліквідація наслідків удару по Умані

У Кривому Розі є руйнування

У Кривому Розі є влучання по цивільній інфраструктурі. Після атаки дронами виникла пожежа – рятувальники вогонь локалізували.

"Уночі ворог атакував Кривий Ріг безпілотниками. Один знищили захисники з АвК (авіаційного командування - ред.) "Схід". Але, на жаль, відбулися і влучання по цивільній інфраструктурі. Є руйнування. Виникла пожежа - рятувальники вогонь локалізували... обійшлося без загиблих і постраждалих", - повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Новини 8:00 за 1 жовтня: Україна пережила чергову ніч терору! Наслідки масованої атаки"

Окупанти вгатили ракетами С-300 по Харкову

Вночі окупанти атакували Харків зенітними ракетами С-300. Зафіксовані "прильоти" трьох ракет по території цивільного підприємства, сталася пожежа. Інформація про наслідки удару уточнюється.

Окупанти вночі обстріляли Миколаївщину

У ніч проти 1 жовтня у Снігурівці, що у Миколаївській області, пролунало два вибухи під час повітряної тривоги.

Як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, Росія завдала удару безпілотником "Шахед" по Снігурівській громаді Миколаївській області та влучила в складське приміщення сільськогосподарського підприємства. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Окрім того, у Миколаївському районі 30 вересня приблизно о 23:46 було зафіксовано ворожі артилерійські обстріли. Під атакою була Очаківська громада. Постраждалих немає.

РФ скинула на Херсонщину 10 авіабомб

У ніч проти 1 жовтня росіяни скинули на територію Херсонської області 10 авіабомб. Також вночі у Станіславі через обстріли постраждало четверо людей. Попередньо, ще одна людина перебуває під завалами.

Окрім цього, після обстрілів на околиці Херсона, зникло світло.

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