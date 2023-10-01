Атака дронами по Черкащині: наслідки ворожого удару – фото

На Черкащині стався "прильот" після нічної атаки окупантів.

Окупаційна армія РФ у ніч проти 1 жовтня масовано атакувала Черкаську область дронами. Під час повітряної тривоги ворог поцілив у промисловий обʼєкт в Умані.

ДСНС показала ліквідацію наслідків ворожого удару.

За попередніми даними травмована одна особа, її доставили до лікувального закладу.

Ліквідація наслідків удару РФ по Умані

Ліквідація наслідків удару РФ по Умані

Ліквідація наслідків удару РФ по Умані

У результаті влучань виникла пожежа у складських приміщеннях. Рятувальники приборкували полумʼя на загальні площі більше ніж три тисячі квадратних метрів.

Від ДСНС залучались 11 одиниць одиниць техніки та 52 рятувальника.

Нагадаємо, у ніч проти 1 жовтня окупанти запустили по Україні близько 30 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

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