Атака дронами по Черкащині: наслідки ворожого удару – фото

На Черкащині стався "прильот" після нічної атаки окупантів.
Окупаційна армія РФ у ніч проти 1 жовтня масовано атакувала Черкаську область дронами. Під час повітряної тривоги ворог поцілив у промисловий обʼєкт в Умані.
ДСНС показала ліквідацію наслідків ворожого удару.
За попередніми даними травмована одна особа, її доставили до лікувального закладу.
У результаті влучань виникла пожежа у складських приміщеннях. Рятувальники приборкували полумʼя на загальні площі більше ніж три тисячі квадратних метрів.
Від ДСНС залучались 11 одиниць одиниць техніки та 52 рятувальника.
Нагадаємо, у ніч проти 1 жовтня окупанти запустили по Україні близько 30 ударних БпЛА "Shahed-131/136".
Читайте також: