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Атака дронами по Черкащині: наслідки ворожого удару – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Атака дронами по Черкащині: наслідки ворожого удару – фото

Пожежа на Черкащині після атаки дронами / Фото: ДСНС

На Черкащині стався "прильот" після нічної атаки окупантів.

Окупаційна армія РФ у ніч проти 1 жовтня масовано атакувала Черкаську область дронами. Під час повітряної тривоги ворог поцілив у промисловий обʼєкт в Умані.  

ДСНС показала ліквідацію наслідків ворожого удару.

За попередніми даними травмована одна особа, її доставили до лікувального закладу.

Ліквідація наслідків удару РФ по Умані / ©
Ліквідація наслідків удару РФ по Умані
Ліквідація наслідків удару РФ по Умані / ©
Ліквідація наслідків удару РФ по Умані
Ліквідація наслідків удару РФ по Умані / ©
Ліквідація наслідків удару РФ по Умані

У результаті влучань виникла пожежа у складських приміщеннях. Рятувальники приборкували полумʼя на загальні площі більше ніж три тисячі квадратних метрів.

Від ДСНС залучались 11 одиниць одиниць техніки та 52 рятувальника.

Нагадаємо, у ніч проти 1 жовтня окупанти запустили по Україні близько 30 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

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Дата публікації
Перегляди
41
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