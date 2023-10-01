Окупанти вгатили ракетами С-300 по Харкову: є "прильоти"

Російська армія в ніч проти 1 жовтня обстріляла Харків. Окупанти випустили зенітні ракети С-300.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Минулої ночі, близько 1:00, ворог завдав ракетного удару по м. Харків. Зафіксовані "прильоти" 3 ракет, попередньо С-300, по території цивільного підприємства, сталася пожежа. Інформація уточнюється. Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів", - написав він.

Нагадаємо, росіяни атакували Черкаську область. В Умані є влучання по промисловій інфраструктурі. На складах, зокрема із зерном, виникли пожежі. Одна людина постраждала.

Також вночі росіяни скинули на Херсонщину 10 авіабомб. Минулося без жертв.

Скільки було знищено дронів - читайте у новині.

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