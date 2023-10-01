Росія удосконалює "Шахеди" для захисту від РЕБ – Ігнат

Юрій Ігнат розповів, як ворог покращує іранські дрони для ударів по Україні.

Росія удосконалює іранські дрони-камікадзе типу "Шахед", які вона застосує для ударів по Україні, щоб зробити їх малопомітною ціллю для сил Протиповітряної оборони.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Ціль сама по собі непроста, малопомітна, малорозмірна, швидкість невисока. Маленька швидкість – це проблема, щоб виявляти її чи то винищувачем, чи іншими системами", - зазначив він.

Окупанти удосконалююьб дрони та інше озброєння для більшого захисту від засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Іранські дрони є високоточною зброєю – летять далеко і б’ють точно, додав Ігнат.

Навіть якщо "Шахед" потряпляє у зону дії РЕБ, він може втратити на певний час зв’язок із супутником, але виходячи із зони дії РЕБ, він відновлює зв'язок.

"Росія по-різному може запускати "Шахеди", аби максимально розосередити увагу сил української ППО. Одна група може летіти по колу, інша – напряму, й таким чином об’єкт атакується з кількох сторін одночасно", - резюмував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку "Шахедами" та обстріли України у ніч проти 1 жовтня.

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