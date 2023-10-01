Россия совершенствует "Шахеды" для защиты от РЭБ – Игнат

Юрий Игнат рассказал, как враг улучшает иранские дроны для ударов по Украине.

Россия усовершенствует иранские дроны-камикадзе типа "Шахед", которые она применит для ударов по Украине, чтобы сделать их малозаметной целью для сил Противовоздушной обороны.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Цель сама по себе непростая, малозаметная, малоразмерная, скорость невысокая. Маленькая скорость — это проблема, чтобы обнаруживать ее или истребителем, или другими системами", — отметил он.

Оккупанты совершенствуют дроны и другое вооружение для большей защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Иранские дроны являются высокоточным оружием – летят далеко и бьют точно, добавил Игнат.

Даже если "Шахед" попадает в зону действия РЭБ, он может потерять на время связь со спутником, но выходя из зоны действия РЭБ, он восстанавливает связь.

"Россия по-разному может запускать "Шахеды", чтобы максимально рассредоточить внимание сил украинского ПВО. Одна группа может лететь по кругу, другая – напрямую, и таким образом объект атакуется с нескольких сторон одновременно", – резюмировал Юрий Игнат.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно об атаке "Шахедами" и обстрелах Украины в ночь на 1 октября.

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