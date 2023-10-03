Ігнат розповів, що найефективніше знищує дрони

Німецькі зенітні самохідні установки Gepard надзвичайно ефективно знищують російські безпілотники Shahed. Саме тому Україна потребує більше таких систем та аналогів, аби посилити протиповітряну оборону.

Про це під час телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, ефективними проти дронів-камікадзе також є системи Skynex, а також їхні аналоги.

"Безумовно, Gepard показав себе надзвичайно ефективно і раціонально, тому що використання боєприпасів до Gepard - це використання зенітних керованих ракет. Зрозуміло, що їх може бути більше надано Україні. І питання в тому, скільки ми можемо отримати таких установок, як Gepard. Звісно є аналоги цих систем - це питання вже давно вивчається, йдуть переговори", - висловився Ігнат.

Він наголошує, що українським захисникам "потрібно більше таких систем, аналогів Gepard".

"Є навіть кращі системи, здатні оперативно діяти в автоматичному режимі, знищуючи такі ціли, як безпілотники Shahed", - наголошує представник ПС.

Ігнат також зауважив на важливості отримання системи ППО Skynex. Втім, каже він, "передові технології передають не просто так, потрібні політичні домовленості".

"Очікуємо, що цих систем стане більше. Радіус дії таких систем не є великим, тобто, це як у Gepard - до 4,5-5 км. Зрозуміло, що ці системи як зброя останньої надії. Якщо пропустили десь, то вони мають добити цілі, які рухаються до того чи іншого об'єкту. Їхнє покликання - локально захищати об'єкти, які ворог атакує", - додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що посилення української системи ППО передбачає не лише збільшення кількості передових систем і ракет до них. Він наголошує, що ракети до ППО дорожчі, ніж "шахеди".

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