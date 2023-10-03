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У Миколаєві пролунали вибухи

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Миколаєві пролунали вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

У місті оголошено повітряну тривогу.

У вівторок, 3 жовтня, під час повітряної тривоги у Миколаєві було чутно звук вибуху. У місті понад годину лунають сирени.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-каналі та місцеві меді. 

"У Миколаєві в деяких районах міста було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні. 

Слід зауважити, що про вибухи у місті також повідомлялося зранку - близько 09:30. Офіційної інформації від місцевої влади немає. Це вже друга тривога в Миколаївській області від ранку: ця триває від 10:32, перша - від 09:28 до 09:52.

Як повідомлялося, вночі російські окупанти намагалися атакувати Миколаївську область безпілотниками. Сили ППО збили 16 безпілотників над областю.

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