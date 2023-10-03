В Николаеве раздались взрывы

Во вторник, 3 октября, во время воздушной тревоги в Николаеве был слышен звук взрыва. В городе более часа раздаются сирены.

Об этом сообщают местные телеграммы и местные меди.

"В Николаеве в некоторых районах города был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного"", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что о взрывах в городе также сообщалось утром – около 09:30. Официальной информации от местных властей нет. Это уже вторая тревога в Николаевской области с утра: эта длится с 10:32, первая – с 09:28 до 09:52.

Как сообщалось, ночью российские оккупанты пытались атаковать Николаевскую область беспилотниками. Силы ПВО сбили 16 беспилотников над областью.

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