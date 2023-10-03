Игнат рассказал, что эффективно уничтожает дроны

Немецкие зенитные самоходные установки Gepard очень эффективно уничтожают российские беспилотники Shahed. Именно поэтому Украина нуждается больше в таких системах и аналогах, чтобы усилить противовоздушную оборону.

Об этом во время телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, эффективными против дронов-камикадзе также системы Skynex, а также их аналоги.

"Безусловно, Gepard показал себя чрезвычайно эффективно и рационально, потому что использование боеприпасов к Gepard — это использование зенитных управляемых ракет. Понятно, что они могут быть больше предоставлены Украине. И вопрос в том, сколько мы можем получить таких установок, как Gepard. Конечно есть аналоги этих систем – этот вопрос уже давно изучается, идут переговоры", — высказался Игнат.

Он отмечает, что украинским защитникам "нужно больше таких систем, аналогов Gepard".

"Есть даже лучшие системы, способные оперативно действовать в автоматическом режиме, уничтожая такие цели как беспилотники Shahed", — отмечает представитель ПС.

Игнат также отметил важность получения системы ПВО Skynex. Впрочем, говорит он, "передовые технологии передают не просто так, нужны политические договоренности".

"Ожидаем, что этих систем станет больше. Радиус действия таких систем не велик, то есть, это как у Gepard — до 4,5-5 км. Понятно, что эти системы как оружие последней надежды. Если пропустили где-то, то они должны добить цели, которые двигаются к тому или иному объекту. Их призвание — локально защищать объекты, которые враг атакует", — добавил представитель Воздушных сил ВСУ.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что усиление украинской системы ПВО предполагает не только увеличение количества передовых систем и ракет к ним. Он отмечает, что ракеты к ПВО дороже, чем "шахеды".

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