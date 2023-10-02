Ракеты к ПВО дороже, чем "шахеды": Подоляк указал, как решить проблему

Ужесточение украинской системы ПВО предполагает не только увеличение количества передовых систем и ракет к ним.

Что нужно, чтобы украинское ПВО стало более эффективным, рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, речь идет прежде всего о "решении математической задачи, лежащей в части экономики войны".

Так, системы Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T действительно предотвращают удары российских ракет. Однако напомним, эксперты давно заметили, что стоимость ракет к этим комплексам дороже, чем иранские "шахеды".

"Использование их для сбития ударных беспилотных аппаратов типа "Шахед" может быть рентабельно с точки зрения стоимости пораженного аппарата, направленного в критический объект, но не стоимости ракеты. Следовательно, это ведет к износу складских запасов союзников и долгосрочному ослаблению", — говорит. Подоляк.

По его словам, кроме мобильных установок крупнокалиберных пулеметов, сегодня достаточно простейших и более дешевых зенитных систем, которые зарекомендовали себя как эффективное средство против "шахедов". Включая Gepard, Vampire.

"Масштабирование решения в соответствии с российскими возможностями позволит минимизировать эффект от российских налетов и обеспечит долгосрочную стабильность неба Украины и соседних с нами стран НАТО. Главное сегодня – своевременное принятие решений", – подытожил советник руководителя ОП.

Ранее спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, какие установки нужны ВСУ для усиления ПВО.

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