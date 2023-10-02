Американский аналог Медведева: как Сеть отреагировала на мем Маска о Зеленском

Пользователи раскритиковали Маска за скандальную корреспонденцию и прислали ему кучу пожеланий и рекомендаций.

Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск в очередной раз обнародовал циничное высказывание по Украине. Теперь в виде мема с Зеленским, который "просит помощи в миллиард долларов". В то же время реакция Сети на сообщение бизнесмена не заставила себя ждать.

Пользователи раскритиковали Маска за скандальную корреспонденцию.

Так врач-блогер Тарас Жиравецкий посоветовал бизнесмену изменить препараты.

Пользователи раскритиковали Маска за скандальную корреспонденцию Фото: Жиравецкий

"Не может выдержать 5 минут, чтобы не твитнуть какую-то чушь об Украине, пусть ему заменят каннабис, потому что этот явно имеет побочки. Маск проснись", — написал блогер.

Украинский журналист, телеведущий, экспредседатель Независимого медиа-профсоюза Украины Роман Скрипин дал свою оценку поведению Маска.

"Илон Маску, убогенький, ты х**. И это мой пальчик тебе. На", — написал Скрипин.

Под постом Скрипника не заставили себя ждать пожелания и других пользователей.

Фото: Rostyslav Kuzyakiv

Фото: Eugene Hannibalovich

Медиа эксперт Денис Гороховский считает, что "Маск все быстрее превращается в американский аналог Медведева".

А украинский писатель Сергей Сергеевич Сайгон передал поздравление маме американского бизнесмена, обратив внимание на то, что ее взрослый сын-миллиардер как подросток "рисует мемасики", а не занимается важными делами.

Фото: скрин Сергей Сергеевич Сайгон

"Представляете, "гений современности", бизнесмен с а***твардом долларов, акциями, павербанками на колесах, ракетами, спутниковыми интернетами и твиттерами в кармане. Серьезный дядя... Сидит и как подросток рисует мемасики, чтоб запоститься в себе. народом, который второй год истекает кровью, сбивается за границу, сыпется руинами и х**рится в посадках с армией, которую еще недавно называли второй в мире.. Впрочем, передаю привет его мамки и на этом заканчиваю", — написал писатель, ветеран русско-украинской войны Сергей Сергеевич Сайгон.

Фото: Скрин Владимир Беленький

Эксперт в области авиации, блоггер Владимир Беленький заметил, что Маск просто отрабатывает российские деньги.

Добавим также, что и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал мем Илона Маска об украинском президенте.

"Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня — это безусловное поощрение российской пропаганды, которая оправдывает массовое насилие и разрушение", — написал Подоляк.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск в соцсети X изложил возмутительный мем о президенте Украины Зеленском. Бизнесмен выложил в своем аккаунте старый мем с украинским президентом, добавив на изображение циничную подпись : "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов".

ТСН.ua уже собрал самые известные антиукраинские "зашквары" Илона Маска.

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