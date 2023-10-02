Оккупанты пытаются сбежать с поля боя благодаря ВВК: какую схему придумали

Один из окупантов другому даже объяснил, что именно нужно писать, чтобы избежать смерти.

Некоторые российские оккупанты пытаются избежать участия от выполнения военных задач кремлевского диктатора Путина.

Об этом кафиры заявили сами во время телефонного разговора, который перехватила украинская ГУР.

Как отмечается, военнослужащие РФ обсуждают варианты избегания участия от выполнения задач в вооруженной агрессии против Украины. Одним из способов является предоставление рапортов по просьбе проходить военно-лечебную комиссию по состоянию здоровья с последующей комиссией.

Один из окупантов другому даже объяснил, что именно нужно писать, чтобы избежать смерти.

"Садишься и пишешь рапорт командиру, что отказываюсь от участия в активных боевых действиях в связи с прохождением ВЛК по состоянию здоровья", — объяснил российский оккупант.

Напомним, что российские оккупанты на Бахмутском направлении получили новый приказ.

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