Российский летчик "сдался" посольству США – соцсети

Пилот ВС РФ поехал на отдых в Дубай, но назад в Россию и не планировал возвращаться.

Российский летчик с позывным "Гавр" поехал на отдых в ОАЭ и там сдался в плен в посольстве США.

Об этом сообщают в телеграм-канале "Досье шпиона".

По информации паблика, военнослужащий авиационной эскадрильи Росгвардии, старший лейтенант Гавриченко (поз. "Гавр") вместе со своей семьей, решил провести в отпуск Дубае (ОАЭ).

Вместо возвращения в РФ, он направился в американское посольство в ОАЭ. "Гавр" заявил дипломатам, что отказывается воевать против Украины и выразил готовность к сотрудничеству.

О поступке "Гавра" уже знают в России

"ФСБ проводит активные разбирательства относительно обстоятельств побега летчика. Идут допросы сослуживцев, обыски личных вещей, осмотр мобильных телефонов и т.д", – пишет "Досье шпиона".

Кто подтолкнул летчика к такому шагу

Паблик отмечает, что Гавриченко последовал примеру российского летчика вертолетного полка Максима Кузьминова, который угнал вертолет и получил за это вознаграждение, убежище и новые документы для себя и семьи, а также летчика 15-й бригады армейской авиации РФ лейтенанта Дмитрия Мишова, сбежавшего в Литву.

Кроме того, "Гавр" якобы был знаком с летчиком Антоном Васильевым (бывшая фамилия – Лях). Васильев покинул Россию после начала полномасштабного вторжения. В данный момент проживает в Лос-Анжелесе.

"ФСБ считает, что именно Антон Васильев (Лях) убедил Гавриченко в необходимости побега", — говорится в сообщении.

Отметим, что официального подтверждения этой информации нет — ни со стороны США, ни Украины, ни РФ.

Напомним, 23 августа стало известно, что российский вертолет Ми-8 приземлился на территории Украины. Как оказалось, вертолет перегнал 28-летний российский летчик Максим Кузьминов.

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