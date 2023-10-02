Taurus для Украины: эксперт объяснил, от чего зависит решение немцев

Немецкие политики намекали, что сначала нужно решение США по ATACMS.

Эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что немцы примут оптимальное и нужное для Украины решение по Taurus.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Немецкие политики намекали, что сначала нужно решение США относительно ATACMS. Таким образом, немцы демонстрировали, что им нужно согласие США дать нам ATACMS, а затем они подтянутся по решению вопроса по Taurus”, — отметил эксперт.

“Германия движется в фарватере оборонной политики США. Рамштайн является крупнейшей авиационной базой на территории Германии, используемой в США», — подчеркнул Киричевский.

По его словам, немецкие политики, которые должны принять решение по Taurus, считают, что должны перед своими избирателями разыграть определенную комбинацию, чтобы добиться легитимности решения.

“В нашем случае нужно дождаться ATACMS. Когда будет объявлено, что они физически переданы Украине, тогда и подтянутся немцы. По поводу немцев и Taurus не стоит беспокоиться. В итоге, они примут оптимальное и нужное для нас решение», — подчеркнул Киричевский.

Напомним, в России заместитель председателя Совбеза Медведев снова размечтался. Он заявил, что немецкие заводы станут для кафиров "законной целью", если Германия передаст Украине ракеты Taurus.

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