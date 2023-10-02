Taurus для України: експерт пояснив, від чого залежить рішення німців

Німецькі політики натякали, що спочатку потрібно рішення США щодо ATACMS.

Експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що німці ухвалять оптимальне й потрібне для України рішення щодо Taurus.

Про це він сказав в ефірі телеканалу “Еспресо”.

“Німецькі політики натякали, що спочатку потрібно рішення США щодо ATACMS. Таким чином німці демонстрували, що їм потрібна згода США дати нам ATACMS, а потім вони підтягнуться щодо розв'язання питання по Taurus”, — зазначив експерт.

“Німеччина рухається в фарватері оборонної політики за США. Рамштайн є найбільшою авіаційною базою на території Німеччини, яка використовується США”, — підкреслив Киричевський.

За його словами, німецькі політики, які мають ухвалити рішення щодо Taurus, вважають, що мають перед своїми виборцями розіграти певну комбінацію, щоб добитися легітимності рішення.

“У нашому випадку потрібно дочекатися ATACMS. Коли буде оголошено, що вони фізично передані Україні, тоді й підтягнуться німці. З приводу німців і Taurus не варто хвилюватися. У підсумку вони ухвалять оптимальне й потрібне для нас рішення”, — наголосив Киричевський.

Нагадаємо, в Росії заступник голови Радбезу Медведєв знову розмріявся. Він заявив, що німецькі заводи стануть для окупантів “законною ціллю”, якщо Німеччина передасть Україні ракети Taurus.

Читайте також: