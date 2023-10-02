Боррель заявив, чому для України важливий вступ до ЄС

Очільник євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що найсильнішим безпековим зобов'язанням для України може стати вступ країни до Європейського союзу.

Про це Боррель сказав під час зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ.

"Найсерйозніші безпекові зобов'язання, які ми можемо запропонувати в Україні - це членство у Європейському союзі, це найсильніше наше безпекове зобов'язання", - йдеться у його заяві.

Боррель наголошує, що Україна зараз має статус країни кандидатки і просувається далі цим шляхом.

"Ми говоримо про війну, стійкість, кібератаки, також звичайно наша дискусія торкнулась теми миру. І ми мусимо шукати можливостей для миру, і забезпечувати ті реформи, які створюватимуть додатковий тиск на Росію", - сказав високий представник ЄС.

Нагадаємо, у Києві 2 жовтня відбулася зустріч Ради міністрів ЄС із закордонних справ, яка стала першою такою в історії поза межами Європейського Союзу.

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