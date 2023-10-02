Бербок про членство України до ЄС: "Євросоюз розшириться від Лісабона до Луганська"

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила, що майбутнє України – у Європейському союзі, і він невдовзі розшириться від Лісабона до Луганська.

Про це вона сказала під час спілкування з журналістами у Києві, куди прибула для участі у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Майбутнє України – у Європейському Союзі, у нашій спільноті свободи, і незабаром вона розшириться від Лісабона до Луганська. З кожним селом, з кожним метром, який звільняє Україна, з кожним метром, де вона рятує своїх людей, вона також розширює свій шлях до ЄС", - заявила Бербок.

Очільниця МЗС Німеччини також запевнила, що друзі та партнери в ЄС будуть підтримувати Україну на шляху до вступу до Євросоюзу.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна буде готова до членства в ЄС за два роки, а до НАТО – раніше.

Читайте також: