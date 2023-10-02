Максиму Галкіну в Казахстані скасували всі концерти

Російський шоумен та гуморист Максим Галкін повідомив, що в Казахстані йому скасували одразу два концерти.

До слова, знаменитість мав виступити 8 жовтня в Астані, а 9 – в Алмати. Однак концерти довелося скасувати. Як виявилося, одночасно у двох концертних майданчиках відбудуться на ці дати ремонтні роботи, про що повідомили лише за тиждень до виступу.

"З'ясовується, що одночасно в один день в Астані та Алмати в одному залі ламається механіка сцени, а в іншому - водопровід! Тому обидва зали хором через двотижневий ремонт мої концерти скасовують! І що це? У зв'язку з цим декілька думок: чи не можу допомогти залам з ремонтом? Може, встигнемо? Якщо переносити концерти, то чи не дадуть зали одразу інші дати? І якщо так, то чи не варто заздалегідь перевірити каналізацію на ці дати?" – прокоментував скасування концертів шоумен.

Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Тим часом організатори виступів Максима Галкіна у Казахстані заявили, що їх взагалі не попередили про ремонтні роботи, а вони дізналися про це лише з соцмереж концертних майданчиків. До того ж концерти гумориста скасували лише за тиждень до того, як вони мали відбутися. Тож організатори концертів шоумена вважають, що це було зроблено цілеспрямовано.

"Ця заява в соціальних мережах, зроблена за тиждень до концерту, без повідомлення організатора та погодження скасування чи перенесення з ним, буде розцінюватися як свідома спроба зриву концерту. А інакше як зрозуміти, що заяву скрізь опублікували, а організаторів не повідомили, перед публікацією дописів альтернативних варіантів вирішення питання не запропонували, коментарі в Instagram одразу ж закрили?" – прокоментували організатори концертів Максима Галкіна.

Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, раніше Максим Галкін вже стикався з тим, що йому скасовували концерти. До слова, цього року виступ гумориста в Астані зі скандалом зірвали. Це викликало суспільний резонанс і виступ все ж таким мав би відбутися. Однак його знову скасували, цього разу через ремонтні роботи.

Читайте також: